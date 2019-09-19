TV tutkunları için tüm televizyon kanallarının hem gündüz kuşağında hem de akşam kuşağında hangi dizi ve programlar belli oldu. Böylelikle televizyonda 19 Eylül Perşembe günü yayınlanacak tüm dizi, yarışma ve programların yayın saatlerine dair bilginiz olduğundan, birbiriyle çakışmasından kaynaklı olmasının dışında hiçbirini kaçırmayacaksınız. Yaz sezonunun ve yeni sezonun en çok izlenen televizyon dizileri bu akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak. Sabah ve gündüz kuşağındaysa Müge Anlı, Esra Erol ve Seda Sayan gibi isimlerle ev hanımları keyifli vakit geçiriyor.

19 Eylül ATV Yayın Akışında Neler Var?

Gündüz kuşağına Türkiye'nin en tartışmalı, en karanlık ve en gizemli olaylarındaki sır perdelerini aralayarak, sık sık ülke gündemine damga vuran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı saat 10.00'da her zamanki saatinde yayında olacak. 16.20'de ise ATV' nin bir diğer sevilen yüzü Esra Erol ise "Esra Erol'da" isimli programıyla ekranda olacak. Akşam 19.00 Ana Haber Bülteni ardından ise reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" isimli televizyon dizisi 20.00'da ekranlarda olacak.

19 Eylül Kanal D Yayın Akışında Neler Var?

Hafta içi her sabah gündüz kuşağını sevilen ikilisi Müge ve Gülşen ile açan Kanal D'nin 19 Eylül TV yayın akışı programında sabah 09.30' da yine "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programı başlayacak. Ardından 12.15' te Fatih Ürek "Gelinim Mutfakta" isimli yarışma programıyla TV yayın akışı programındaki yerini alacak. Star TV'nin gündüz kuşağı dizisi "Yaralı Kuşlar" ekrana 16.00'da gelirken, 1 saatlik dizinin ardından 18.45'te Buket Aydın sunumundaki "Buket Aydın'la Kanal D Haber bülteni ekranda olacak. Haber kuşağı sonrası akşam(prime time) diliminde ise "Çok Güzel Hareketler 2" isimli televizyon programı tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show TV Yayın Akışında Neler Var?

Sabah 09.30'da "Zahide Yetiş'le" isimli program gündüz kuşağını başlatırken, 12.30'da "Kuaförüm Sensin" ve 16.00'da "Damat Bayıldı" isimli yarışma programlarıyla gündüz kuşağı sona erecek. Her zamanki saatinde 18.45' te "Show Ana Haber" programı ekranda olacak. Akşam kuşağındaysa Show TV'de dizi tekrarıyla 19 Eylül Perşembe akşamın geçiyor. Çünkü 20.00'da Show TV'de başlayacak "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" isimli dizi ekranda olacak.

Star TV Yayın Akışında Neler Var?

Televizyonun en renkli gündüz kuşağı yayın saatine sahip kanalı olan Star TV yayın akışı programında "En Güzel Bölüm" isimli program öne çıkıyor. Star TV'de yayınlanan tüm yapımların kamera arkası, en son bölümleri ve magazin haberleri izleyiciyle buluşuyor. Ardından "Gerçeğin Peşinde" isimli programla yayında olacak. Gündüz kuşağını dizi tekrarıyla tamamlayacak Star TV' de 18.45' te başlayacak "Star Ana Haber Bülteni" izleyicilere ülke ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sunacak. Ana haber bülteninin ardından kadrosunda son zamanların popüler oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı ikilisinin bulunduğu "Benim Tatlı Yalanım" yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

TRT 1 Yayın Akışında Neler Var?

19 Eylül Perşembe TV yayın akışı programlarında Türkiye'nin 1 numaralı kanalı TRT 1' de ise yine gündüz kuşağı çok sevilen "Seksenler", "Osmanlı Tokadı", "Elimi Bırakma" ve "Kalk Gidelim" gibi televizyon dizilerin tekrar bölümleriyle dolu. 17.40'ta başlayacak "İmparatoriçe Ki" ise TRT 1 TV yayın akışı programında gününün ilk güncel yapımı. Ardından ülke ve dünya siyaset, spor ve ekonomi gibi alanlardaki güncel durumu izleyiciyle paylaşılacak. Haber bülteni ardından yeni sezonda başlamasına rağmen, büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Şampiyon" dizisi 20.00'da ekranlarda olacak.