Diriliş Osman'ın yapımcısından dev prodüksiyonlu film! İşte ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın hikayesi...

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihe kısa bir süre kaldı. Yeni sezona Atv ekranlarında devam edecek olan Diriliş Osman'ın yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Osman'da da sürdürmeyi hedefliyor. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dev oyuncu kadrolu ve kusursuz prodüksiyonlu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi de en az Diriliş Osman kadar merakla bekleniyor. İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin hikayesi...

19.09.2019 12:03 - Son Güncelleme: 19.09.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





