Diriliş Osman'ın yapımcısından dev prodüksiyonlu film! İşte ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın hikayesi...
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihe kısa bir süre kaldı. Yeni sezona Atv ekranlarında devam edecek olan Diriliş Osman'ın yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Osman'da da sürdürmeyi hedefliyor. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dev oyuncu kadrolu ve kusursuz prodüksiyonlu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi de en az Diriliş Osman kadar merakla bekleniyor. İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin hikayesi...
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN HİKAYESİ
Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.
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Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor. Büyük bir emek harcanarak çekilen filmin 2020'de vizyona gireceği konuşuluyor....
Diriliş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizisi Diriliş Osman yayın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. TRT 1'de yayınlanan ve yıllardır reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul hikayesinin devamı olacak Diriliş Osman dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicileri şimdiden sabırsızlandırıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı dizinin kadrosuyla da ilgili her geçen gün yeni haberler geliyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor?