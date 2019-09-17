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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 00:57

15. bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümde Ali hapse giriyor

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Kimse Bilmez'in son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı yayında mı?

Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçen hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde Sevda ve Ali arasındaki gerilim ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

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