Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçen hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde Sevda ve Ali arasındaki gerilim ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.