Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezonuyla izleyicileri yine ekran başına kitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi yeni bölümleriyle yakında izleyici karşısına olacak. Bu nedenle Seksenler dizisi ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Kılıç dizide olacak mı?

AFİŞ ÇEKİMLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz haftalarda okuma provaları için 3 yıl aradan sonra buluşan oyuncular, bu sefer afiş çekimleri için tekrar bir araya geldi. Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.