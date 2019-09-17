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  • 17.09.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 23:50

Diziden ilk kareler geldi! dizisi ne zaman başlayacak? dizide olacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi yeni sezonuyla ekranlara tekrar "merhaba" demek için gün sayıyor. Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenilen dizinin yeni sezonu için heyecan başladı. Son olarak çekimlerde dizinin oyuncularının eğlenceli anları izleyicileri güldürdü. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair detaylar...

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? İlk kareler geldi!

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezonuyla izleyicileri yine ekran başına kitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi yeni bölümleriyle yakında izleyici karşısına olacak. Bu nedenle Seksenler dizisi ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Kılıç dizide olacak mı?

AFİŞ ÇEKİMLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz haftalarda okuma provaları için 3 yıl aradan sonra buluşan oyuncular, bu sefer afiş çekimleri için tekrar bir araya geldi. Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

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