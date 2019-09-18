Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin Sevda'ya mektubu herkesi duygulandırıyor 18.09.2019 00:41

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali'nin fragmanda "Uzat elini, yardım et bana..." repliği olarak dikkat çekiyor. İşte Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?