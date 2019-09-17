Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Pazartesi günü dizileri arasında yer alan Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Canevim ve Zalim İstanbul'un reyting sonuçları merak ediliyor. Yazımızda dünkü reyting sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlara göre, Çukur Total kategorisinde birinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçları bilgisi nasıl? İşte 16 Eylül Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları...
16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|CUKUR
|SHOW TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Ağu.71
|22.75
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.39
|22.75
|3
|CUKUR (OZET)
|SHOW TV
|16.09.2019
|DIZILER
|06.Kas
|16.22
|4
|YASAK ELMA
|FOX
|16.09.2019
|DIZILER
|05.Ağu
|Ara.69
|5
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.31
|Kas.93
|6
|COCUK
|STAR TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.19
|Eki.23
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|16.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.83
|28.Eyl
|8
|ZALIM ISTANBUL
|KANAL D
|16.09.2019
|DIZILER
|Mar.48
|09.Eyl
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.19
|Kas.57
|10
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Ara
|Ağu.75
|11
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.65
|14.64
|12
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.52
|Tem.75
|13
|ZALIM ISTANBUL (OZET)
|KANAL D
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.51
|Haz.58
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.44
|Ağu.73
|15
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|02.Nis
|13.18
|16
|YEMIN
|KANAL 7
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.29
|05.Tem
|17
|COCUK (OZET)
|STAR TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.22
|Haz.15
|18
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.22
|Haz.87
|19
|CANEVIM
|ATV
|16.09.2019
|DIZILER
|Oca.99
|May.18
|20
|HABER ONU
|SHOW TV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.87
|08.May
|21
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|16.09.2019
|DIZILER
|Oca.84
|Kas.45
|22
|VUSLAT
|TRT 1
|16.09.2019
|DIZILER
|Oca.84
|Nis.62
16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.23
|27.Oca
|2
|CUKUR
|SHOW TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Haz.83
|18.69
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.78
|Ara.46
|4
|COCUK
|STAR TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.65
|Kas.91
|5
|CUKUR (OZET)
|SHOW TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.27
|Kas.91
|6
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|16.09.2019
|DIZILER
|Nis.26
|Ara.39
|7
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.59
|Eki.59
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|16.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.45
|32.95
|9
|ZALIM ISTANBUL
|KANAL D
|16.09.2019
|DIZILER
|Mar.23
|08.Ağu
|10
|COCUK (OZET)
|STAR TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.48
|Tem.24
|11
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.41
|Tem.74
|12
|MASTERCHEF TURKIYE OZET
|TV8
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.37
|07.Tem
|13
|VUSLAT
|TRT 1
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.36
|Haz.19
|14
|VUSLAT (OZET)
|TRT 1
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.32
|Haz.36
|15
|ZALIM ISTANBUL (OZET)
|KANAL D
|16.09.2019
|DIZILER
|Şub.25
|Haz.19
|16
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Nis
|Tem.86
|17
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.76
|18.48
|18
|ASK-I MEMNU (TKR)
|KANAL D
|16.09.2019
|DIZILER
|Oca.68
|Eki.89
|19
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.65
|Haz.51
|20
|ATV ANA HABER
|ATV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.64
|Haz.18
|21
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.May
|Eki.55
|22
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16.09.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.49
|Eki.41
|23
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.49
|23.86
|24
|COCUK (TKR)
|STAR TV
|16.09.2019
|DIZILER
|Oca.35
|Tem.65
|25
|HABER ONU
|SHOW TV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.32
|Tem.21
|26
|SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ
|TV8
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.25
|Ağu.85
|27
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|16.09.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.14
|Nis.23
|28
|TEMIZLIK BENIM ISIM
|FOX
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Oca
|11.Şub
|29
|MUCIZE DOKTOR (TKR)
|FOX
|16.09.2019
|DIZILER
|01.Eyl
|Tem.57
|30
|YEMIN
|KANAL 7
|16.09.2019
|DIZILER
|01.Ağu
|Şub.83
|31
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|16.09.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|01.Şub
|06.Oca
|32
|BENI BIRAKMA (OZET)
|ATV
|16.09.2019
|DIZILER
|01.Şub
|Eki.45
|33
|CANEVIM (OZET)
|ATV
|16.09.2019
|DIZILER
|01.Şub
|3
|34
|YEMIN (OZET)
|KANAL 7
|16.09.2019
|DIZILER
|01.Oca
|Mar.58
|35
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|16.09.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Oca
|Eki.39
|36
|CANEVIM
|ATV
|16.09.2019
|DIZILER
|0.98
|Şub.66
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