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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 10:40

16 Eylül : Çukur, Canevim, Çocuk, Vuslat, Yasak Elma, listesi

16 Eylül açıklandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi Total'de RTG 8.71 ve Share 22.75 ile birinci oldu. Öte yandan Vuslat, Yasak Elma, Canevim ve Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları bilgisi paylaşıldı. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 16 Eylül ...

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı

için bekleyiş sona erdi. Pazartesi günü dizileri arasında yer alan Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Canevim ve Zalim İstanbul'un reyting sonuçları merak ediliyor. Yazımızda nı görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlara göre, Çukur Total kategorisinde birinci oldu. Peki, diğer dizilerin reyting sonuçları bilgisi nasıl? İşte 16 Eylül Çukur, Söz, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 16.09.2019 DIZILER Ağu.71 22.75
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.39 22.75
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 16.09.2019 DIZILER 06.Kas 16.22
4 YASAK ELMA FOX 16.09.2019 DIZILER 05.Ağu Ara.69
5 YASAK ELMA (OZET) FOX 16.09.2019 DIZILER Nis.31 Kas.93
6 COCUK STAR TV 16.09.2019 DIZILER Nis.19 Eki.23
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 16.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.83 28.Eyl
8 ZALIM ISTANBUL KANAL D 16.09.2019 DIZILER Mar.48 09.Eyl
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.19 Kas.57
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Ara Ağu.75
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.65 14.64
12 HAVA DURUMU KANAL D 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.52 Tem.75
13 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D 16.09.2019 DIZILER Şub.51 Haz.58
14 ATV ANA HABER ATV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.44 Ağu.73
15 ESRA EROL'DA ATV 16.09.2019 GERCEK YASAMLAR 02.Nis 13.18
16 YEMIN KANAL 7 16.09.2019 DIZILER Şub.29 05.Tem
17 COCUK (OZET) STAR TV 16.09.2019 DIZILER Şub.22 Haz.15
18 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.22 Haz.87
19 CANEVIM ATV 16.09.2019 DIZILER Oca.99 May.18
20 HABER ONU SHOW TV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.87 08.May
21 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 16.09.2019 DIZILER Oca.84 Kas.45
22 VUSLAT TRT 1 16.09.2019 DIZILER Oca.84 Nis.62

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.23 27.Oca
2 CUKUR SHOW TV 16.09.2019 DIZILER Haz.83 18.69
3 YASAK ELMA FOX 16.09.2019 DIZILER Nis.78 Ara.46
4 COCUK STAR TV 16.09.2019 DIZILER Nis.65 Kas.91
5 CUKUR (OZET) SHOW TV 16.09.2019 DIZILER Nis.27 Kas.91
6 YASAK ELMA (OZET) FOX 16.09.2019 DIZILER Nis.26 Ara.39
7 MASTERCHEF TURKIYE TV8 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.59 Eki.59
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 16.09.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.45 32.95
9 ZALIM ISTANBUL KANAL D 16.09.2019 DIZILER Mar.23 08.Ağu
10 COCUK (OZET) STAR TV 16.09.2019 DIZILER Şub.48 Tem.24
11 HAVA DURUMU KANAL D 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.41 Tem.74
12 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.37 07.Tem
13 VUSLAT TRT 1 16.09.2019 DIZILER Şub.36 Haz.19
14 VUSLAT (OZET) TRT 1 16.09.2019 DIZILER Şub.32 Haz.36
15 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D 16.09.2019 DIZILER Şub.25 Haz.19
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Nis Tem.86
17 ATV GUN ORTASI ATV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.76 18.48
18 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 16.09.2019 DIZILER Oca.68 Eki.89
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.65 Haz.51
20 ATV ANA HABER ATV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.64 Haz.18
21 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.May Eki.55
22 ESRA EROL'DA ATV 16.09.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.49 Eki.41
23 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.49 23.86
24 COCUK (TKR) STAR TV 16.09.2019 DIZILER Oca.35 Tem.65
25 HABER ONU SHOW TV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.32 Tem.21
26 SEDA SAYAN ILE YEMEKTEYIZ TV8 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.25 Ağu.85
27 STAR ANA HABER STAR TV 16.09.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.14 Nis.23
28 TEMIZLIK BENIM ISIM FOX 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Oca 11.Şub
29 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX 16.09.2019 DIZILER 01.Eyl Tem.57
30 YEMIN KANAL 7 16.09.2019 DIZILER 01.Ağu Şub.83
31 SPOR GUNDEMI KANAL D 16.09.2019 SPOR PROGRAMLARI 01.Şub 06.Oca
32 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 16.09.2019 DIZILER 01.Şub Eki.45
33 CANEVIM (OZET) ATV 16.09.2019 DIZILER 01.Şub 3
34 YEMIN (OZET) KANAL 7 16.09.2019 DIZILER 01.Oca Mar.58
35 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 16.09.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Oca Eki.39
36 CANEVIM ATV 16.09.2019 DIZILER 0.98 Şub.66

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