Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.09.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 22:42

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cemre Cenk'e asla güvenmiyor!

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu yeni bölümde Cenk'in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşüyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezon ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürüyor. Bölümün ardından izleyiciler arama motorlarında Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk'e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre'yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cemre Cenk'e asla güvenmiyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri