Yeni sezon ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürüyor. Bölümün ardından izleyiciler arama motorlarında Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk'e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre'yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.