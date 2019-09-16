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  • 16.09.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 23:55

'da büyük hesaplaşma! 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ortalığı karıştıracak patlama

Show TV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi 3. sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan yeni bölümde yaşanan olayların ortalığın iyice karışmasına, büyük hesaplaşmaların yaşanmasına neden oldu. İzleyiciler heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Çukur yeni sezon ilk bölüme dair detaylar...

Büyük hesaplaşma! Çukur 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamı saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çukur'da ortalık iyice karıştı. Büyük hesaplaşmanın yaşandığı bölümde İdris Koçovalı'yı canlandıran Ercan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Heyecanın dorukta olduğu, silahların ateşlendiği bölümün ardından izleyiciler Çukur 69. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın akıl hastanesinde içler acısı durumu derinden etkiliyor. Sultan Koçovalı ise Vartolu'ya Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek sözleri dikkat çekiyor.

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