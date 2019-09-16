Pazartesi akşamı saat 20.00'de yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çukur'da ortalık iyice karıştı. Büyük hesaplaşmanın yaşandığı bölümde İdris Koçovalı'yı canlandıran Ercan Kesal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Heyecanın dorukta olduğu, silahların ateşlendiği bölümün ardından izleyiciler Çukur 69. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın akıl hastanesinde içler acısı durumu derinden etkiliyor. Sultan Koçovalı ise Vartolu'ya Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek sözleri dikkat çekiyor.