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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 10:17

'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül !

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında, Türkiye'nin kanını donduran haber geldi. Bursa'da 50 yerinden bıçaklanarak canice katledilen bir çocuk annesi Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül da!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında tüyler ürperten son dakika gelişmesi! Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan bir erkek çocuk annesi Tülin Beygirci, geçtiğimiz gün 50'den fazla bıçak darbesi ile evinde ölü olarak bulundu. Tülin Beygirci'nin katilinin bulunmasını isteyen komşuları Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olayı kısa sürede çözdü. Müge Anlı 13 Eylül Cuma günü canlı yayında Tülin Beygirci'nin katilini açıklıyor! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül ında!

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