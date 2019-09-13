ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten son dakika gelişmesi! Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan bir erkek çocuk annesi Tülin Beygirci, geçtiğimiz gün 50'den fazla bıçak darbesi ile evinde ölü olarak bulundu. Tülin Beygirci'nin katilinin bulunmasını isteyen komşuları Müge Anlı'dan yardım istemişti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olayı kısa sürede çözdü. Müge Anlı 13 Eylül Cuma günü canlı yayında Tülin Beygirci'nin katilini açıklıyor! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!