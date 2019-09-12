Gündüz ve gece kuşağı programlarını ve dizilerini ekranları başında takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 12 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

12 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları bir sonraki gün öğle saatlerine doğru açıklanıyor.