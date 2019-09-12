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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 23:28

açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Star Wars nedir?

12 Eylül Perşembe günü Star TV ekranlarında Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlandı. Aynı zamanda Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV'de ise Star Wars: Güç Uyanıyor filmi yayınlandı. Arama motorlarında 12 Eylül Perşembe merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte ...

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Gündüz ve gece kuşağı programlarını ve dizilerini ekranları başında takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 12 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

12 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları bir sonraki gün öğle saatlerine doğru açıklanıyor.

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