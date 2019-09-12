Gündüz ve gece kuşağı programlarını ve dizilerini ekranları başında takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 12 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...
12 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Eylül Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları bir sonraki gün öğle saatlerine doğru açıklanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.