Müge Anlı'da son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Vahşice işlenen cinayet, şok eden katil zanlısı ve dehşet veren yazı...
Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi dehşete düşürdü. Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Tülin Beygirci cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Müge Anlı izleyiciyi şok etti. Üniversiteye giden bir oğlu bulunan ve emekli olduktan sonra oğlunun yanında yaşamayı planlayan Tülin Beygirci, evinde 50'den fazla bıçak darbesiyle ölü olarak bulunmuştu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün civardaki kamera kayıtlarını toplatıp incelemesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İşte Müge Anlı ve izleyicileri şok eden katil!
Müge Anlı Bursa cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Tülin Beygirci cinayetinin detayları herkesi şok etti. İşte 13 Eylül Müge Anlı canlı yayınından son dakika Tülin Beygirci bilgileri...
Küçük Kumla Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Tülin Beygirci, mesai saati içerisinde gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. İhbar üzerine tek yaşayan kadının evine giden polis ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Tülin Beygirci'yi evin hol kısmında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Polislerinin incelemesinin ardından Beygirci'nin cesedi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA BURSA CİNAYETİ BİLGİLERİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Polis kamera kayıtlarından olay sabahı Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve öz oğlu Berke Karasu'nun girdiğini olayı işledikten 2 saat sonrada evi terk ettiğini belirledi. Bunun üzerine Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Karasu'yu arayarak annesinin vefat ettiğini adli tıp işlemleri imzasının gerektiğini söyleyerek Bursa'ya davet etti. Adli Tıbba gelen burada kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.