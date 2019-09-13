Müge Anlı'da son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Vahşice işlenen cinayet, şok eden katil zanlısı ve dehşet veren yazı...

Polis kamera kayıtlarından olay sabahı Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve öz oğlu Berke Karasu'nun girdiğini olayı işledikten 2 saat sonrada evi terk ettiğini belirledi. Bunun üzerine Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Karasu'yu arayarak annesinin vefat ettiğini adli tıp işlemleri imzasının gerektiğini söyleyerek Bursa'ya davet etti. Adli Tıbba gelen burada kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.