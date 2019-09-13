Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Türkiye'nin kanını donduran haber geldi. Bursa'da 50 yerinden bıçaklanarak canice katledilen bir çocuk annesi Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül Müge Anlı son bölümde!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle!13.09.2019 16:41
- Türkiye'de evlenme ve boşanma sayıları belli oldu! İşte boşanan ve evlenen sayısı (Video)
- İBB'de CHP'li isimlerin yakınlarına ayda 3'er ballı maaş!
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle!
- Sanatçılar 'evlat nöbeti'nde! Acılı ailelere destek verenler arasında Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl de var
- Dinazorların yok oluşuna ilişkin kanıt bulundu! Dinozorların neden yok olduğu ortaya çıktı (Video)
- Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? 2019 GS Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Evlilik teklifi sonrası şok ölüm! Nişanlısının sürpriz evlilik teklifinden dakikalar sonra öldü (Video)
- Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasalara yansıması nasıl oldu?
- İstanbul'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi (Video)
- Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası terörle mücadele mesajı
- Eskişehir’de esrarengiz kadın cinayeti! Yatak üzerinde kanlar içinde... (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.