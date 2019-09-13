Haberler Web TV Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle!

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle!

13.09.2019 16:41

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Türkiye'nin kanını donduran haber geldi. Bursa'da 50 yerinden bıçaklanarak canice katledilen bir çocuk annesi Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül Müge Anlı son bölümde!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları