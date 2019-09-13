Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! 13 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle! 13.09.2019 16:41

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Tülin Beygirci gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Türkiye'nin kanını donduran haber geldi. Bursa'da 50 yerinden bıçaklanarak canice katledilen bir çocuk annesi Tülin Beygirci'nin katili ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası 13 Eylül Müge Anlı son bölümde!