Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.09.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 14:53

2. yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 ?

yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanal D'nin yeni dizisi Leke ilk 9 bölümüyle birinci sezonu tamamlamıştı. İkinci sezona hazırlıklarını sürdüren Leke'nin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Leke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 ?

Leke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Leke 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümü 9 Nisan'da yayınlanan Leke, yayınlandığı ilk günden beri izleyiciye kendini hayran bırakmıştı. Leke'nin hayranları dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Leke'nin sezon finalinde, Yasemin ile Cem'in arasındaki büyük aşkın bitip bitmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Leke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Leke 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

LEKE 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer, Tuğçe Açıkgöz, Selahattin Paşaı, Nurnisa Yıldırım ve Tolga Güleç'in paylaştığı Leke dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLeke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Leke 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri