Leke 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümü 9 Nisan'da yayınlanan Leke, yayınlandığı ilk günden beri izleyiciye kendini hayran bırakmıştı. Leke'nin hayranları dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Leke'nin sezon finalinde, Yasemin ile Cem'in arasındaki büyük aşkın bitip bitmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Leke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 Leke 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

LEKE 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer, Tuğçe Açıkgöz, Selahattin Paşaı, Nurnisa Yıldırım ve Tolga Güleç'in paylaştığı Leke dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.