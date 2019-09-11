Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor. Dizinin yeni sezonu için geri sayım başlarken, yeni bölümden detaylar belli olmaya başladı. Çukur'un yeni bölümünde, Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor. Bacağından vurulan Mesut zor anlar yaşıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar 14. sezonuyla 13 Eylül Cuma günü Kanal D'de ekranlara gelecek.

İşte Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı:

Mesut'un düştüğü durum öncelikle Selin'in, sonrasında ekibin içini acıtıyor!

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

Mesut, Salih ile karşı karşıya geliyor. Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor.