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  • 11.09.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:07

filmi nerede ve kaç yılında çekildi? kimlerdir?

Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden birisi olan bu akşam bir kez daha televizyon ekranlara geliyor. Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmle ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, ? İşte filme dair detaylar...

Korkusuz Korkak filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Korkusuz Korkak, Türk sinema tarihinin sevilen filmleri arasında yer alıyor. Film bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Efsane filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Korkusuz Korkak hakkında detayları araştırıyor. Peki, Korkusuz Korkak oyuncuları kimlerdir? Korkusuz Korkak filmi nerede, kaç yılında çekildi?

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi, 1979 yılında vizyona girmiştir. Film İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekilmiştir.

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