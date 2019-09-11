Korkusuz Korkak, Türk sinema tarihinin sevilen filmleri arasında yer alıyor. Film bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Efsane filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Korkusuz Korkak hakkında detayları araştırıyor. Peki, Korkusuz Korkak oyuncuları kimlerdir? Korkusuz Korkak filmi nerede, kaç yılında çekildi?

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi, 1979 yılında vizyona girmiştir. Film İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekilmiştir.