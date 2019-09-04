Kimse Bilmez 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez'in 13. bölümde ne yaşanacak? 04.09.2019 00:40

Kimse Bilmez dizisi 12. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez 13. bölümde ne yaşanacak? İşte Kimse Bilmez dizinsinin yeni bölüm fragmanı...

