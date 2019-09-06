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Kimse Bilmez 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Pilot hakkındaki gerçek ortaya çıkıyor

06.09.2019 20:05

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez bu haftaki bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Sevda ve Ali arasında iplerin iyice gerilmesi izleyicileri şaşırttı. Merakla beklenen Kimse Bilmez 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


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