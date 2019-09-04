Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Sakar Şakir bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Sakar Şakir filmi bu akşam izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Üç Kağıtçı filminde köyünden amcasının mirasını almak için İstanbul'a gelen Şakir'in hikayesi anlatılıyor. Peki, Sakar Şakir filmi kaç yılında, nerede çekildi? İşte filme dair detaylar...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında Yeşilköy'de çekilmiştir.