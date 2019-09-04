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  • 04.09.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 18:20

filmi kaç yılında, nerede çekildi? kimler, konusu ne?

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden birisi olan bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Sakar Şakir filmine dair detaylar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sakar Şakir filmi kaç yılında ve nerede çekildi? kimler? İşte filme dair detaylar...

Sakar Şakir filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Sakar Şakir bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Sakar Şakir filmi bu akşam izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Üç Kağıtçı filminde köyünden amcasının mirasını almak için İstanbul'a gelen Şakir'in hikayesi anlatılıyor. Peki, Sakar Şakir filmi kaç yılında, nerede çekildi? İşte filme dair detaylar...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında Yeşilköy'de çekilmiştir.

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