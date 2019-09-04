Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman bu sezon ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Diriliş Osman izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecan dolu yeni sezonuyla Diriliş Osman'ın kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca diziye dahil olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dahil olan sürpriz isimler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.