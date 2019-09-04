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  • 04.09.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 18:51

için geri sayım başladı! başlıyor? Kadrosunda sürpriz isimler...

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyici karşısına çıkan yeni sezonda olarak ekran macerasına devam edecek. ekranlarında yayınlanacak diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diriliş Osman hakkında detaylar netleşmeye başladı. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki, ? İşte Diriliş Osman kadrosuna katılan isimler...

Heyecan sürüyor! Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman bu sezon ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Diriliş Osman izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecan dolu yeni sezonuyla Diriliş Osman'ın kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. Ayrıca diziye dahil olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dahil olan sürpriz isimler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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