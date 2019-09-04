Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filmindeki hata herkesi şaşırttı! Gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın filmlerini her zaman gülerek izliyoruz. Sunal'ın sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca belki onlarca kez yeniden severek izlediğimiz Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu hatalar izleyicileri kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da 'yok artık' dedirttiriyor. İşte görünce çok şaşıracağınız işte o çekim hataları...