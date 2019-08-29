Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratmıştı. Kanal D'de ekranlara gelen dizinin yeni sezonundan ilk kareler paylaşılmıştı. Sezon finalinde firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Peki, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Zalim İstanbul eylül ayı içerisinde başlayacak. Ancak dizinin hangi gün başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, ekibi sette buluştu.