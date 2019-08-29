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  • 29.08.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 16:33

Burak Özçivit'ten flaş paylaşım! ne zaman başlayacak? 2019 yayınlandı mı?

için geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yeni sezonda Diriliş Osman adıyla izleyiciyle buluşacak dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Osman Gazi'nin hikayesini anlatacak dizi yeni sezondan itibaren atv ekranlarında olacak. Peki, ? 2019 yayınlandı mı?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 5 sezondur ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenomen dizileri seyirciyle buluşturan atv'de Diriliş Osman rüzgarı esecek. Osman Gazi karakterine hayat verecek Burak Özçivit sosyal medya hesabından flaş paylaşımda bulundu. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2019 Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman yeni sezondan itibaren atv'de sevenleriyle buluşacak.

Ancak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Yeni sezonun tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

BURAK ÖZÇİVİT YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu son yaptığı paylaşımla sevenlerini ve dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı. İşte o paylaşım

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