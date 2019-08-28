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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Zalim İstanbul'un 2. sezonu için geri sayım başladı. 10'uncu bölümüyle yeni sezona hazırlanan Zalim İstanbul'un ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Zalim İstanbul'un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü'nde fırtınalar esmişti. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. sezondan ilk kareler...

28.08.2019 16:05 - Son Güncelleme: 28.08.2019 16:05
Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Zalim İstanbul'un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonu merak uyandıran dizinin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ipucu verildi. Peki, sezon finalinde firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler...

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Zalim İstanbul eylül ayı içerisinde başlayacak. Ancak dizinin hangi gün başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, ekibi sette buluştu.

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti.

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı

Dizi ekibi ikinci sezon için yoğun çalışmaya başladı.

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