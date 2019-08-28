Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? 2019 Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı
Zalim İstanbul'un 2. sezonu için geri sayım başladı. 10'uncu bölümüyle yeni sezona hazırlanan Zalim İstanbul'un ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Zalim İstanbul'un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü'nde fırtınalar esmişti. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. sezondan ilk kareler...
Zalim İstanbul'un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonu merak uyandıran dizinin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ipucu verildi. Peki, sezon finalinde firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler...
ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Zalim İstanbul eylül ayı içerisinde başlayacak. Ancak dizinin hangi gün başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.