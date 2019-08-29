Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transferler! 2019 EDHO 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon merakla bekleniyor. Yeni karakterlerle 5. sezona bomba gibi hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında yeni sezon tarihi de belli olacak. Dizinin eylül-ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Dizi, beşinci sezonu ile izleyiciye merhaba diyecek.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.