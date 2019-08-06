Seksenler yeniden mi başlıyor? TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisi 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan 228. bölümüyle final yapmıştı. İlk bölümü 2012'de yayınlanan dizinin 6 sezonluk serüveni sonrası izleyiciler yeni sezon için bekleyişe geçti. Peki, Seksenler yeniden mi başlıyor? 2019 Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SEKSENLER YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi. Seksenler dizinini ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.