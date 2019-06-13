Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka kimdir görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran seksenler dizisi eski bölümleriyle halen ekranlara gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinin fanatikleri dizi de oynayanları hala merak ediyor. Bunlardan birtanesi ise Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka. Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın meğer kendi boyu kadar oğlu varmış. Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Peki Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın eşi kim? Çocukları kim? İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve çocukları..

13.06.2019 16:53 - Son Güncelleme: 13.06.2019 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





