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  • 06.08.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 18:49

dizisi final mi yapıyor? ?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler şimdi heyecanla dizisi final mi yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Erkenci Kuş dizisi neden final yapıyor?

Son olarak salı günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Haziran 2018 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un final yapacağı öğrenildi. Dizinin yapımcısı tarafından final tarihi duyuruldu.

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş dizisi 6 Ağustos'ta yani bu akşam yayınlanacak 51. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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