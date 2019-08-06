Son olarak salı günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Haziran 2018 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş'un final yapacağı öğrenildi. Dizinin yapımcısı tarafından final tarihi duyuruldu.

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş dizisi 6 Ağustos'ta yani bu akşam yayınlanacak 51. bölümüyle ekranlara veda edecek.