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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:40

8. yeni bölüm fragmanı: Ona karşı olan hislerini biliyorum! Yeni bölümde neler olacak?

Atv'nin yaz akşamlarının vazgeçilmez dizisi 8. yeni bölümüyle Salı akşamı yine ortalığı kasıp kavuracak. Kardeşinin peşine düşen Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlayınca bu işin peşine düşecek. Vedat, Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutacak ve Sevda'yı kaçıracak. İşte Kimse Bilmez 8. yeni bölümden ipuçları...

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