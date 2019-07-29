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  • 29.07.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:01

| ATV

Pazartesi günleri yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendiriyor ancak Taylan amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim her pazartesi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümde Taylan, Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atıyor. seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. ​

KRİSTİNA HAREKETE GEÇİYOR

Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır.

CEYLAN OLANLARDAN ETKİLENİYOR

Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler.

TAYLAN'DAN TATSIZ SÜRPRİZ

Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

ELVAN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

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