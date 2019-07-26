Reyting sıralaması alt üst eden Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi kazanan Hercai'nin yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. İzleyiciler merakla Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.