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  • 26.07.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 20:59

2. sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon için bekleyiş sürüyor!

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı 31 Mayıs'ta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin tekrar bölümleri ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni sezon tarihi şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, ne zaman başlıyor? İşte diziye dair son detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Reyting sıralaması alt üst eden Hercai dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi kazanan Hercai'nin yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. İzleyiciler merakla Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai'nin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ayında 2. sezona başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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