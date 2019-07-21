Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman bir süredir ara verdiği ekranlara geri dönüyor. Sayışman, Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı karakterini canlandıracak. Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman'ın partneri de belli oldu. Dizide Sayışman'a Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ŞAMPİYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Şampiyon dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.