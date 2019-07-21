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  • 22.07.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 02:22

dizisi ne zaman başlıyor? 'ın partneri kimdir?

Bir süredir ekranlara ara veren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizisiyle geri dönecek. İzleyiciler şimdi merakla sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Tolgahan Sayışman'ın partneri belli oldu. Ünlü oyuncuya eşlik edecek. Peki, Tolgahan Sayışman'ın partneri ? İşte cevabı...

Tolgahan Sayışman'ın Şampiyon dizisindeki partneri belli oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman bir süredir ara verdiği ekranlara geri dönüyor. Sayışman, Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı karakterini canlandıracak. Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman'ın partneri de belli oldu. Dizide Sayışman'a Yıldız Çağrı Atiksoy eşlik edecek. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ŞAMPİYON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Şampiyon dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

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