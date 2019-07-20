Kimse Bilmez 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 20.07.2019 01:24

ATV ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez'in yeni bölümünde bu hafta heyecan doruktaydı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur.

ALİ ÇARESİZ KALIYOR

Ali'yse, Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşamaktadır.

DUYGU, PİLOT'A İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösterir.

PİLOT GERÇEKLERİ ÖĞRECEK Mİ?

Pilot'un hapishanede Erniko'nun eski adamından Ali'yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır.

SEVDA İŞİNE ODAKLANIYOR

Sevda'ysa, Uygar'ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda'nın ailesine Sinan'ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda'yı Uygar'ın yanında görünce yıkılır.