ATV ekranlarının başarılı programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten, 12. soruya kadar gelerek 1 milyon Türk Lirası değerindeki soruyu açtırma şansı buldu. İşte 1 milyonluk sorunun yayınlanacağı tarih. Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 12. soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, 2019 Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Arda Ayten kimdir? Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.