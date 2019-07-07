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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:59

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Atv'nin fenomen yarışması 'de Arda Ayten isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 12. soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten'in hayat hikayesi merak ediliyor.

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de müthiş bir bölüm geride kalmıştı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı.

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