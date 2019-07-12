Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 29 Haziran'da yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kiltleyen Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümünde Arda Ayten isimli yarışmacı hikayesiyle, zekasıyla ve bilgisiyle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Arda Ayteni 11 soruyada doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görme hakkı kazanmıştı. Bölüm sonunda süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölüme kalmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? 2019 Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu heyecanla bekleniyor. Ancak, 29 Haziran'da yayınlanan bölümde süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölüme kalmıştı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sezon finaline gittiği için 1 milyonluk soru yeni sezonun ilk bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARDA AYTEN A HABER'E KONUŞTU

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de müthiş bir bölüm geride kalmıştı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Arda Ayten isimli yarışmacı 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. İzleyenleri kendine hayran bırakarak büyük bir başarı elde eden ve uzun bir aradan sonra büyük ödül 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan genç o anlar ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonda görecek.