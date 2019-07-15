Ekranların en uzun soluklu programlarından olan ATV ekranlarında yayınlanan Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon Türk Lirası değerindeki soruya kadar gelmeyi başaran 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten, herkesin merak ettiği soruyu yanıtlayabilecek mi? Sezonun son bölümünde yarışan Arda Ayten, 12. soru olan 1 Milyon Türk Lirası değerindeki soruya ulaştı ancak süre yetmedi. Birçok kişinin merak ettiği milyonluk sorunun açılacağı bölümün ne zaman yayınlanacağı konusundaki sorulara Murat Yıldırım açıklık getirdi. Hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Arda Ayten'in 1 milyonu kazanıp kazanmadığı merak ediliyor.