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  • 16.07.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 08:58

kimdir yarışacağı ne zaman? belli oldu mu?

ATV ekranlarının başarılı programlarından yarışmasında, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi , 12. soruya kadar gelerek 1 milyon Türk Lirası değerindeki soruyu açtırma şansı buldu. İşte nun yayınlanacağı tarih. Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 12. soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, 2019 Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? ? Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.

Ekranların en uzun soluklu programlarından olan ATV ekranlarında yayınlanan Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon Türk Lirası değerindeki soruya kadar gelmeyi başaran 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten, herkesin merak ettiği soruyu yanıtlayabilecek mi? Sezonun son bölümünde yarışan Arda Ayten, 12. soru olan 1 Milyon Türk Lirası değerindeki soruya ulaştı ancak süre yetmedi. Birçok kişinin merak ettiği milyonluk sorunun açılacağı bölümün ne zaman yayınlanacağı konusundaki sorulara Murat Yıldırım açıklık getirdi. Hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Arda Ayten'in 1 milyonu kazanıp kazanmadığı merak ediliyor.

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