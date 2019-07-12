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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 02:39

yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir dönem ekranlara damga vuran dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonuyla ilgili bir fragman daha yayınlandı. Şimdi izleyiciler merakla Behzat Ç. yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair detaylar...

Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak olan diziyle ilgili son gelişmeleri duyan izleyiciler merakla yeni sezonu bekliyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlıyor? İzleyicilerin merakla araştırdığı o soru yanıt buldu. İşte cevabı...

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç dizisinin yeni sezonundan bir fragman daha geldi. Fragmanda yeni sezon tarihi 25 Temmuz olarak açıklandı.

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.

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