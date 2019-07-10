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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:06

filmi nerede, kaç yılında çekildi? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, konusu ne?

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmi Türk sinemasındaki sevilen filmlerin başında yer alıyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ülkü Özen paylaşmaktadır. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Üç Kağıtçı oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Üç Kağıtçı filmine dair merak edilenler....

Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi?

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçı bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Üç Kağıtçı filminde Rıfkı karakterine hayat veren Kemal Sunal, Almanya'dan babasının mallarını satmak için köyüne döner. İzleyiciler şimdi merakla Üç Kağıtçı oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Üç Kağıtçı kaç yılında çekildi? İşte Üç Kağıtçı filminin konusu....

ÜÇ KAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç Kağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy'de çekildi. Film 1981 yılının Ekim ayında gösterime girmiştir. İşte filmin oyuncu kadrosu...

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