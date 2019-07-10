Üç Kağıtçı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam filmlerindeki o hatalar...
Kemal Sunal filmlerini neredeyse birçoğumuz izlemişizdir. Ancak bu filmlerdeki bazı hataları 40 yıldır izlememize rağmen, izlerken fark edemiyoruz.Türk sinema ve televizyon tarihine Yeşilçam filmleriyle damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal'ın bir filminde gözden kaçan hata herkesi şaşırtıyor. Kemal Sunal'ın rol aldığı ve diğer Yeşilçam filmlerinde gözlerden kaçan hatalar tek tek ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filmlerinde ve diğer filmlerde yer alan hatalar...
Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.