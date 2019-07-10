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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 00:43

6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe için zor günler başlıyor

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. İzleyiciler heyecan dolu son bölümün ardından merakla yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Afili Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ayşe için zor günler başlıyor. Yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalır. Ortaya büyük bir kriz çıkar.

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