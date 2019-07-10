Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ayşe için zor günler başlıyor. Yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalır. Ortaya büyük bir kriz çıkar.