Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Erkenci Kuş dizisinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Erkenci Kuş final mi yapıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ERKENCİ KUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Erkenci Kuş dizisinin final yapacağına dair dizinin kanalından ve yapımcı şirketinden bir açıklama yapılmadı.