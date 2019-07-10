Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10.07.2019 00:23

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda'nın gerçekleri Ali'ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye'yi dehşete düşürür. Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir.

PİLOT, DUYGU'YA YAKIN OLMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Duygu'ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu'ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister. Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir.

SEVDA, ALİ'YE GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Pilot'un, Duygu için yaptıkları Duygu'nun Pilot'a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar'ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali'siz yaşayamayacağını düşünen Sevda'ysa, tüm gemileri yakıp Ali'ye gerçekleri anlatmaya karar verir.