Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ dizinin yeni sezonunun hangi kanalda yayınlanacağını açıkladı.

Diriliş Osman adlı yeni dizi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.



Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Diriliş Osman dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

MEHMET BOZDAĞ RESMEN AÇIKLADI

Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonumuzun ve yeni kanalımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman dizisinin henüz ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir.

Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Alâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde Yenişehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i; oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü; Hasan Alp'a Yarhisâr'ı; Şeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defn olunmuştur.