Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. Yapımcı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada dizinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağı belirtti. Şimdi Diriliş izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yeni sezonda dizinin kadrosunda kimler olacak? İşte Diriliş Osman dizisine dair son detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.