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  • 07.07.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 21:57

ne zaman başlayacak? Diriliş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Mayıs ayında sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya yaptığı açıklamada dizinin yayınlanacağı kanalı açıkladı. Şimdi dizinin izleyicileri merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diriliş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. Yapımcı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada dizinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağı belirtti. Şimdi Diriliş izleyicileri Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yeni sezonda dizinin kadrosunda kimler olacak? İşte Diriliş Osman dizisine dair son detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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