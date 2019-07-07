Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'dan şaşırtan değişim!
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının başarılı sunucusu, ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. 2016 yılında Faslı Imane Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Yıldırım'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
07.07.2019 05:29
- Son Güncelleme: 07.07.2019 05:40
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