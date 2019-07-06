Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Cumartesi günleri ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2019 atv yayın akışı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her cumartesi günleri atv'de izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru merakla bekleniyor. Ancak 6 Temmuz Cumartesi saat 20.00 yayın akışında yabancı sinema filmi yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun yayınlanacağı yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

6 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Kimse Bilmez

13.00 Güven Bana

15.25 Canevim

19.00 Hafta Sonu atv Ana HAber

20.00 Yenilmezler: Ultron Çağı - Yabancı Sinema

22.50 Yeşil Dev - Yabancı Sinema

01.20 YEnilmezler: Ultron Çağı - Yabancı Sinema

03.55 Kanatsız Kuşlar

1 MİLYONLUK SORUYA ULAŞAN ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.