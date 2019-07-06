Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan dorukta. 29 Haziran'da ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde Arda Ayten isimli yarışmacı 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyen Arda Ayten'in 1 milyonu kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. Peki, 2019 Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Arda Ayten kimdir? İşte merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru süre yetmediği için henüz belli olmadı. Murat Yıldırım bölüm sonunda "Gelecek programda 1 milyonluk soruyu açacağız" bilgisini verdi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.