Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran Osmanlı padişahı sorusu | İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması, 2. Yeni bölümüyle 4 Temmuz Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle milyonları ekran karşısına kilitleyen Güven Bana, 2. Bölümüyle de geceye damga vurdu. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu bir Osmanlı Padişahı sorusu oldu. Yarışmacılara "İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?" sorusu yöneltildi. Peki Güven Bana'da sorulan Osmanlı Padişahı sorusunun cevabı ne? Osmanlı'da İbrahim adında kaç padişah vardır? İşte Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlarda gelen Güven bana yeni bölüm soru ve cevapları…
Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana, yeni bölümüyle yine geceye damva vurdu. Milyonları ekran başına kilitleyen Güven Bana yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu "İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?" oldu. Peki Müge Anlı Güven Bana'daki Osmanlı sorusunun cevabı ne? İşte "İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?" sorusunun merak edilen cevabı ve Güven Bana yeni bölüm tüm soru ve cevapları...