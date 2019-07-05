Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran Osmanlı padişahı sorusu | İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?

Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana, yeni bölümüyle yine geceye damva vurdu. Milyonları ekran başına kilitleyen Güven Bana yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu "İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?" oldu. Peki Müge Anlı Güven Bana'daki Osmanlı sorusunun cevabı ne? İşte "İbrahim adında kaç Osmanlı Padişahı vardır?" sorusunun merak edilen cevabı ve Güven Bana yeni bölüm tüm soru ve cevapları...