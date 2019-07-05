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  • 05.07.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 22:26

3. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte La Casa De Papel yeni sezon 1. bölüm tarihi...

Netflix dizisi ’in yeni sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. La Casa de Papel fragmanında Berlin karakterinin gösterilmesi büyük heyecan yaratmıştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 1. bölüm tarihi açıklandı.

La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman?

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan La Casa de Papel'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin izleyicileri bir süredir La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyordu. La Casa De Papel dizisinin 3.yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 3. sezonun tarihi belli oldu. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlanacak.

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