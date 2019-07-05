Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan La Casa de Papel'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin izleyicileri bir süredir La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyordu. La Casa De Papel dizisinin 3.yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm tarihi...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 3. sezonun tarihi belli oldu. La Casa De Papel 3. yeni sezon 19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlanacak.