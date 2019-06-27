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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 02:10

4. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Nejat Suna'yı kovuyor!

Ekranların yeni dizisi üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair detaylar...

Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar.

kalan karakter 1000

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