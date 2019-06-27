Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı yayında mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar.